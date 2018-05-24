Центр дистанционной лучевой терапии построят на юге Петербурга

Проект оценили в 1,5 миллиарда рублей

В ходе Петербургского международного экономического форума был подписано соглашение о строительстве на юге Северной столицы Центра дистанционной лучевой терапии.

Под документом свои подписи поставили губернатор Георгий Полтавченко и председатель Совета директоров Медицинского института им. Березина Аркадий Столпнер.

Уточняется, проект будет реализован на основе государственно-частного партнерства. Помогать в учреждении будут онкологический больным гражданам, в том числе и по ОМС.

Инвестировать в проект, по предварительной информации, планируют около 1,5 миллиарда рублей. Ежегодном Центром смогут воспользоваться до 6 тысяч человек.

ПМЭФ-2018 проходит в Петербурге с 24 по 26 мая.