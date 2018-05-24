В парке «Марьино» построят завод медтехники

Проект планирует инвестировать компания Sarstedt AG & Co

Немецкая компания Sarstedt AG & Co запланировала завод по производству медицинской техники. Предприятие построят в индустриальном петербургском парке «Марьино».

Меморандум о сотрудничестве компании и властей Северной столицы был подписан на проходящем в Петербурге в эти дни Международном экономическом форуме.

Уточняется, что компания вложит в проект около 750 миллионов рублей. Завод будет выпускать одноразовые системы забора крови и другую медицинскую техники.

Продукция завода, на котором будет создано 40 высокопроизводительных рабочих мест, планируют распространять в медицинские учреждения не только Петербурге, но и других российских регионов.

О сроках реализации проекта дополнительно не сообщалось.

ПМЭФ-2018 проходит в Петербурге с 24 по 26 мая.