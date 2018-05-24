Петербург вложит 12 миллиардов рублей в тематические парки

Концепцию развития сети тематических парков в городе на Неве уже одобрил совет по инвестициям

В ходе первого рабочего дня Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение между правительством Северной столицы и НО «Российская ассоциация парков и производителей аттракционов» о создании в городе тематических парков.

Общим объем инвестиций в этот проект может составить более 12 миллиардов рублей, но эта сумма считается предварительной.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, поставив свою подпись под соглашением, подчеркнул, что развитие в городе сети тематических парков (как технической, так и образовательной направленности) уже одобрил совет по инвестициям.

Градоначальник считает, что строительство тематических парков позволит создать новые общественные пространства, а также места для целенаправленного отдыха петербуржцев. Парки будут также использоваться для привлечения туристов.

ПМЭФ-2018 проходит в Петербурге с 24 по 26 мая.