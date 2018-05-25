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25 Май, 2018


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На ПМЭФ обсудили рост выдачи ипотек в России в 1,7 раза

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в: Новости
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В апреле россияне взяли ипотечных кредитов на сумму около 250 миллиардов рублей

Фото: pixabay.com

Генеральный директор госкомпании «Дом.рф» Александр Плутник в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что в апреле в РФ было выдано ипотечных кредитов на сумму около 250 миллиардов рублей. Этот показатель в 1,7 раза выше, чем в 2017 году.

Плутник также добавил, что во втором полугодии текущего года ставки по ипотеке в РФ упадут ниже 9%.

«При стабилизации макроэкономических условий и возврате к последовательному снижению уровня ставок в экономике в четвертом квартале 2018 года ставки по ипотеке могут достигнуть 8–8,5%», — высказался представитель «Дом.рф»

Как пишет РИА Новости, Плутник также прогнозирует, что объемы выдачи ипотеки продолжат расти и увеличатся в 2018 году до уровня 2,5-2,8 триллиона рублей.

Ранее в Государственной думе РФ озвучил предложение, выдавать ипотеку 14-летним россиянам.

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