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25 Май, 2018


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КРТИ предупредил петербуржцев о Большом велопараде

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в: Новости
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Из-за проведения велопробега в ряде улиц Петербурге будет закрыто движение

Фото: пресс-служба КРТИ

В пресс-службе Комитета по развитию транспортного инфраструктуры напомнили, что ежегодный Большой велопарад в честь Дня города перекроет ряд улиц Петербурга.

Колонна велосипедистов начнет формироваться в 10:00 27 мая на пересечении улицы Жуковского и Лиговского проспекта. В этот время в районе БКЗ «Октябрьский» пройдет праздничное мероприятие для участников заезда. Всего велосипедисты преодолеют 16 километров пути.

Из-за парада с 09:00 по 13:00 будет закрыто движение по Лиговскому проспекту от 2-й Советской улицы до улицы Некрасова и по Жуковского.

С 11:30 до 15:00 будет закрыто движение по Приморскому проспекту от Яхтенной до Туристкой улице. С 11:00 до 13:00 движение будут блокировать поэтапно.

С 8 утра 26 мая до 9 утра 27 мая будет запрещена парковка по Лиговскому проспекту от 2-й Советской улицы до улицы Некрасова и по улице Жуковского.

С 8 утра 26 мая до часу дня 27 мая нельзя будет припарковаться на Уральской улице от набережной реки Смоленки до моста Бетанкура.

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