жк днепропетровская 37

25 Май, 2018


Актуальное
Поплавок_160_600_правый
Главная
Новости

В Госдуму 28 мая внесут поправки в законодательство о долевке: у строителей появится шанс

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Корректировки убирают избыточные требования к собственному капиталу и лишние нормативы

В Госдуму в понедельник, 28 мая, будет внесет пакет поправок в 218-ФЗ (О Фонде долевого строительства), который существенно смягчает чрезмерно жесткую редакцию реформы системы долевого строительства

Об этом порталу Stroypuls.ru в кулуарах ПМЭФ-2018 рассказал президент Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА) и глава корпорации «Баркли» Леонид Казинец. По его словам, корректировками убрано «много несуразицы», в том числе избыточные и формальные требования к собственному капиталу, лишние нормативы. «В общем целом, остаются общие разумные требования, которые убирают министерский волюнтаризм, но оставляют застройщикам понимания, что они распоряжаются не собственными деньгами, а деньгами дольщиков», — объяснил Казинец.

Эту информацию подтвердил изданию и Глава СРО «МООСС» Михаил Викторов. Он отметил, что принимается именно тот пакет поправок, который разрабатывался во взаимодействии с Минстроем и АИЖК (было разработано около 12 важных положений-корректировок к 218ФЗ), которые сначала обсуждались в Москве, затем были отправлены за поддержкой в Петербург.

Более подробно узнать, что конкретно изменилось, можно из нашего материала. 

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X