В Госдуму 28 мая внесут поправки в законодательство о долевке: у строителей появится шанс

Корректировки убирают избыточные требования к собственному капиталу и лишние нормативы

В Госдуму в понедельник, 28 мая, будет внесет пакет поправок в 218-ФЗ (О Фонде долевого строительства), который существенно смягчает чрезмерно жесткую редакцию реформы системы долевого строительства

Об этом порталу Stroypuls.ru в кулуарах ПМЭФ-2018 рассказал президент Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА) и глава корпорации «Баркли» Леонид Казинец. По его словам, корректировками убрано «много несуразицы», в том числе избыточные и формальные требования к собственному капиталу, лишние нормативы. «В общем целом, остаются общие разумные требования, которые убирают министерский волюнтаризм, но оставляют застройщикам понимания, что они распоряжаются не собственными деньгами, а деньгами дольщиков», — объяснил Казинец.

Эту информацию подтвердил изданию и Глава СРО «МООСС» Михаил Викторов. Он отметил, что принимается именно тот пакет поправок, который разрабатывался во взаимодействии с Минстроем и АИЖК (было разработано около 12 важных положений-корректировок к 218ФЗ), которые сначала обсуждались в Москве, затем были отправлены за поддержкой в Петербург.

Более подробно узнать, что конкретно изменилось, можно из нашего материала.