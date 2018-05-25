Дворцовый мост трижды разведут за одну ночь

График разводки изменили из-за праздничных мероприятий

В Санкт-Петербурге в ночь с субботы на воскресенье (26-27 мая) Дворцовый мост будут разводить три раза.

График изменится из-за праздничных мероприятий в честь 315-летия со дня основания Северной столицы.

Первый раз Дворцовый мост разведут на сорок минут ровно в полночь. Еще два раза переправу будут разводить согласно ранее опубликованному графику: с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55.

Наводка моста может быть произведена и раньше указанного времени, когда по реке пройдут последние судна.