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25 Май, 2018


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Дворцовый мост трижды разведут за одну ночь

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в: Новости
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График разводки изменили из-за праздничных мероприятий

Фото: wikimedia.com

В Санкт-Петербурге в ночь с субботы на воскресенье (26-27 мая) Дворцовый мост будут разводить три раза.

График изменится из-за праздничных мероприятий в честь 315-летия со дня основания Северной столицы.

Первый раз Дворцовый мост разведут на сорок минут ровно в полночь. Еще два раза переправу будут разводить согласно ранее опубликованному графику: с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55.

Наводка моста может быть произведена и раньше указанного времени, когда по реке пройдут последние судна.

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