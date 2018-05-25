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25 Май, 2018


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Активисты назвали самую грязную реку Санкт-Петербурга

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в: Новости
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Мониторинг акваторий Северной столицы провели представители ОНФ

Фото: wikimedia.com

В Санкт-Петербурге подведены итоги проекта «Генеральной уборка», в рамках которого активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) проверили уровень загрязнения береговых линий рек и каналов Северной столицы.

Поводом для мониторинга акваторий стали жалобы петербуржцев, которые проживают рядом с водоемами, пишет «Петербургский дневник».

Лидером этого антирейтинга стала Черная речка в Приморском районе города. Берега этой водной артерии протяженностью более 7 километров загрязнены бытовыми отходами. Источником мусора, как рассказали в ОНФ, являются сами горожане, отдыхающие на берегу реки.

Активисты также проверили уровень загрязнениq на реках Славянка и Карповка, а также в акватории Малой, Средней и Большой Невки.

В ОНФ напомнили, что в 2017 году на реках, каналах и гидротехнических сооружениях Петербурга было собрано 95 кубометров отходов.

Уточняется, что береговые территории рек и прудов города активисты уберут во время экологического субботника, который пройдет в конце мая 2018 года в формате плоггинга (процесс сбора мусора во время пробежки).

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