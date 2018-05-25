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25 Май, 2018


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Котельные ГУП «ТЭК СПб» переведут на экологичное газовое топливо

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в: Новости
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Объем инвестиций в проект составит более 1,5 млрд рублей

Власти Петербурга, Сбербанк и компания «Сберэнерго девелопмент» подписали в рамках ПМЭФ-2018 два соглашения о сотрудничестве. В рамках первого документа Сбербанк займется внедрением в Петербурге современных банковских услуг с использованием технологий распределенного реестра (блокчейн), искусственного интеллекта, обработки данных. Также банковская структура будет работать над «Единой картой петербуржца».

В свою очередь, «Сберэнерго девелопмент» будет сотрудничать с городом по проекту модернизации котельных ГУП «ТЭК СПб». Их переведут на экологичное газовое топливо.

Объем инвестиций составит более 1,5 миллиардов рублей.

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