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25 Май, 2018


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В Петербурге появится завод по производству лекарств

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в: Новости
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В проект всего будет вложено 3,2 миллиарда рублей

Фото: gov.spb.ru

На полях Петербургского международного экономического форума губернатор Георгий Полтавченко и генеральный директор компании «Герофарм» Петр Родионов подписали соглашение о строительстве в Северной столице фармацевтического завода.

Предприятия по производству фармацевтических субстанций для инновационных лекарственных препаратов будут строит в Пушкинском районе города. «Герофарм» вложит в проект 1 миллиард рублей. Новый завод сможет обеспечить рабочими местами 200 человек.

Подписанный договор обяжет «Герофарм» реализовать проект в установленные сроки, к 2021 году, за счет собственных и привлеченных средств. Смольный, в свою очередь, будет сопровождать проект посредством содействия и решения вопросов, связанных с его реализацией.

Всего на проект уйдет 3,260 миллиарда рублей. Первая очередь завода была запущена в октябре 2017 года.

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