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26 Май, 2018


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Кировский завод технически перевооружится за миллиард рублей

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в: Новости
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Соответствующее соглашение с правительством Петербурга было подписано до 2020 года

Фото: википедия

На Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение между правительством города на Неве и руководством Кировского завода.

Согласно документу, до 2020 года предприятие проведет техническое перевооружение своих металлургических мощностей и превратит их в высокотехнологичное производство стаей и сплавов.

Производством сталей, как пишет «Фонтанка», займется ООН «НПО «Лаборатория специальных сталей и сплавов», которая является дочерним предприятием самого завода.

Ежегодна она будет выпускать более 30 тысяч тонн сортового проката из прецизионных сплавов, которые затем можно будет использовать автомобильной и оборонной промышленности, а также в авиакосмической сфере, машиностроении и двигателестроении.

Всего будет создано 170 новых рабочих мест. Годовая выручка предприятия будет в районе 6 миллиардов рублей.

В проект необходимо будет вложить около 1,39 миллиарда рублей, из которых 929 миллионов отправятся на покупку нового оборудования. Выход на окупаемость производства ожидается в течение трех лет.

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