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26 Май, 2018


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Смольный и «Петербург Продактс Интернешнл» договорились развивать завод в Шушарах

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в: Новости
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В планах организации дальнейшее расширение производства бритвенных станков и лезвий

Фото: gov.spb.ru

Санкт-Петербург и ЗАО «Петербург Продактс Интернешнл» на полях ПМЭФ-2018 подписали соглашение о сотрудничестве по развитию завода компании в Шушарах.

Подписи под документом поставили губернатор Георгий Полтавченко и генеральный директор «Проктер энд Гэмбл Дистрибьютерская компания» Андрей Башкиров.

Компания планирует дальнейшее развитие производства бритвенных станков и лезвий. Модернизация оборудования и запуск новых линий создаст дополнительные рабочие места и существенно улучшит условия труда на предприятии.

В этот этап проекта намерены инвестировать 750 миллионов рублей.

«Ваша компания – давний надежный партнер нашего города. Договоренности, которые мы закрепили на ПМЭФ в 2016 году, были выполнены в полном объеме. Вы модернизировали производственные линии, закупили новое оборудование, вложив в проект полмиллиарда рублей», — отметил Полтавченко.

Градоначальник также поблагодарил организацию за внимание к вопросам экологии. На оборудование, которое снизит негативно влияние на окружающую среду, уйдет 17 миллионов рублей.

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