Ритейлер Decathlon построит в Приморском районе спорткомплекс

Объект появится к 2020 году

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и директор департамента развития компании ООО «Блу Хаус» ( сеть спортивных товаров Decathlon) Юлия Горощеня подписали в рамках ПМЭФ соглашение о сотрудничестве. Так, в планы ритейлера входит строительство спорткомплекса в Приморском районе и сети спортивных гипермаркетов за 1,2 млрд рублей. Объекты должны появиться до 2020 года.

Как отметила Юлия Горощеня, для компании это будет уникальный проект площадью 9 тысяч «квадратов». В нем будут представлены различные виды спорта, но приоритет отдадут самбо как национальному виду спорта.

Отметим, что в настоящее время Decathlon владеет в России 54 магазина, пять из них в Петербурге. До 2025 года ритейлер намерен дорастить сеть до 120 объектов.