Новые двигательные компоненты для АЭС будут производить в Петербурге

Соответствующее соглашение было подписано на Экономическом форуме-2018

Правительство Северной столицы и ООО «ПО «Санкт-Петербургский завод дизельных запчастей» на полях ПМЭФ-2018 подписали соглашение о намерениях постройки в городе машиностроительного завода по производству компонентов среднеоборотных двигателей и чугунного литья.

Объем инвестиций в этот проект составил более 8 миллиардов рублей. Закончить строительство завода намерены до 2027 года.

«Строительство завода имеет стратегически важное значение для отечественного судостроения. Город окажет всю необходимую поддержку этому начинанию», — сказал Полтавченко.

ЗАО «Санкт-Петербургский завод дизельных запчастей» создан представителями завода «Русский дизель», который ранее производил электростанции оригинальной конструкции и судовые дизели.