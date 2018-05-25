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26 Май, 2018


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Новые двигательные компоненты для АЭС будут производить в Петербурге

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в: Новости
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Соответствующее соглашение было подписано на Экономическом форуме-2018

Фото: gov.spb.ru

Правительство Северной столицы и ООО «ПО «Санкт-Петербургский завод дизельных запчастей» на полях ПМЭФ-2018 подписали соглашение о намерениях постройки в городе машиностроительного завода по производству компонентов среднеоборотных двигателей и чугунного литья.

Объем инвестиций в этот проект составил более 8 миллиардов рублей. Закончить строительство завода намерены до 2027 года.

«Строительство завода имеет стратегически важное значение для отечественного судостроения. Город окажет всю необходимую поддержку этому начинанию», — сказал Полтавченко.

ЗАО «Санкт-Петербургский завод дизельных запчастей» создан представителями завода «Русский дизель», который ранее производил электростанции оригинальной конструкции и судовые дизели.

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