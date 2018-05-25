Вьетнамцы вложат полмиллиарда рублей в реконструкцию здания под гостиницу

Сроки реализации проекта по концессии не обозначены

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и генеральный директор ООО «Центр АТР-Сайгон» Ле Ву Динь подписали соглашение о реконструкции гостиницу корпуса бывшей табачной фабрики им. Урицкого на Среднем проспекте В.О., 40.

Общий объем инвестиций составит 470 млн рублей. Корпус является объектом культурного значения регионального значения. Гостиница будет трехзвездочной. О проекте компании стало известно еще в начале этого года. Затем в апреле этого года ООО «Центр АТР-Сайгон» получил дом по концессии на 43 года. Изначально в реализацию проекта обещали вложить до 700 млн рублей.

Сроки реализации соглашения по концессии не обозначены.

Площадь здания, отдаваемого под реконструкцию, составляет 3,5 тыс. кв. м, площадь земельного участка — 1,5 тыс. кв. м