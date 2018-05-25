Петербург и ЛМЗ займутся проектом «Технологии Невы»

Ленинградский механический завод реализует выпуск продукции для нужд городского хозяйства

В рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о намерениях между правительством Санкт-Петербурга и АО «Ленинградским механическим заводом имени Карла Либкнехта» (ЛМЗ).

Документ подписали губернатор Георгий Полтавченко и генеральный директор предприятий Эдуард Потемкин.

ЛМЗ намерен реализовать инвестиционный проект «Технологии Невы» по созданию высокотехнологичного производства конкурентоспособной продукции для нужд городского хозяйства в рамках государственной программ импортозамещения.

Завод будет выпускать стальную и латунную запорную арматуру для инженерных сетей, которая настоящий момент востребована в Петербурге.

В проект вложат порядка 1 миллиарда рублей. Со своей задачей ЛМЗ должен справиться до 2020 года.

Георгий Полтавченко отметил важность проекта и пообещал поддержку со стороны городским властей.