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26 Май, 2018


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В Петербурге создают производство новых лекарственных препаратов

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в: Новости
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Срок реализации проекта — 8 лет

Фото: pixabay.com

Компания «Балтфарма» намерена создать фармпроизводство полного цикла — от исследований до синтеза субстанций на основе микрореакторного синтеза лекарственных форм.

Так компания намерена сократить стоимость, сроки внедрения и повысить качество лекарственной продукции. Результатом также будет повышение доли отечественных лекарств на рынке.

Производство расположится в ОЭЗ «Санкт-Петербург», в зоне Новоорловская. Компания за 800 млн рублей построит комплекс на 4 тыс кв. м.

Здесь будут выпускать препараты для лечения органов дыхания, антидепрессанты и лекарства для нервной системы, половые гормоны, противовирусные и антибактеиальные препараты, препараты для лечения диабета.

Срок реализации проекта — 8 лет.

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