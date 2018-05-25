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26 Май, 2018


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«Анна Нова» экс-певицы Бариновой построит спортивный кластер за 1,5 млрд рублей

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в: Новости
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Проект планируется реализовать до 2028 года

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и учредитель ООО «Анна Нова» Анна Баринова подписали в рамках ПМЭФ-2018 соглашение о строительстве в Петербурге спортивного кластера за 1,5 млрд рублей. Также здесь появятся объекты здравоохранения. Реализовать проект планируется до 2028 года.

Как отметил Георгий Полтавченко, в Северной столице много спортивных объектов, но все больше горожан занимается спортом, это обстоятельство необходимо учитывать.

«На ваших аренах тренируется наша команда по пляжному волейболу, надеемся, что ваш новый объект также станет важной частью спортивной инфраструктуры города», — подчеркнул губернатор.

В ответ на это экс-певица, известная по работе в начале «нулевых» с солистом группы Smash Владом Топаловым, и группой «Ленинград», Анна Баринова сообщила, что компания планирует создать также музей современного искусства и выставочные пространства.

«Можем предоставлять наши площадки для внутренних и международных мероприятий», — сообщила она.

Георгий Полтавченко напомнил, что город не исключает возможности принять олимпиаду, и новый спортивный кластер будет крайне востребован.

При этом компания «Анна Нова» уже построила в Северной столице спортивный комплекс – Nova Arena в Муринском парке. Из-за этого в городе разгорелся крупный градозащитный скандал. По мнению активистов, «Анна Нова» построил спортивный объект большей площади без разрешения на строительство. При этом у компании имелось не менее 5 судебных дел из-за просроченных платежей.

 

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