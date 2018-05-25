На Кировском заводе появится производство по сжижению газа

Соглашение подписали Георгий Полтавченко и Владимир Коробейников

В рамках ПМЭФ-2018 было подписано соглашение о сотрудничестве с целью реализации инвестиционного проекта в сфере сжиженного газа.

Подписи под документом поставили губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, директор ООО «Кировский завод Газовые технологии» Владимир Коробейников, исполнительный директор директор Lewa GmbH Петер Вагнер и управляющий компании Atlas Copco Energas GmbH Удо Юнка.

На территории завода теперь появится комплекс по сжижению природного газа, также будет построен завод криогенного и компрессорного оборудования для сжижения природного газа.

Объем инвестиций – не менее 5 миллиардов рублей. В проект также входит создание сети газовых заправочных станций.