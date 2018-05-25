Проект нового здания музея Достоевского подешевел на 50 миллионов рублей

Объект появится на Кузнечнм переулке,11 к 2021 году

Структуры Андрея Якунина вложат 650 млн рублей в строительство нового здания музея Достоевского на Кузнечном переулке, 11. Ранее отец и сын Якунины оценивали реализацию проекта в 700 млн. рублей.

Соглашение о намерениях между Петербургом и Фондом поддержки и развития музея Ф.М. Достоевского «Петербург Достоевского» было подписано в пятницу, 25 мая в рамках ПМЭФ- 2018.

Документ завизировали губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко и глава совета Фонда «Петербург Достоевского» Андрей Якунин.

Отметим, что на подписании присутствовал и его отец экс-глава РЖД Владимир Якунин.

При этом в свое время новый корпус музея вызвал резкую критику со стороны градозащитников, посчитавших корпус «очередной стекляшкой». Проект обещали обсудить на Совете по сохранению культурного наследия. Однако пока этого не произошло.