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26 Май, 2018


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Кронштадт «поумнеет» благодаря «Мегафону»

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в: Новости
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Город-порт попал в концепцию «Умный Санкт-Петербург»

Фото: википедия

На полях Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение между властями Северной столицы и компанией «Мегафон».

Согласно документу, стороны будут реализовывать проект «Умный город» на территории Кронштадта. В повседневную жизнь местных жителей и для удобства туристов будут внедрять новые технологии, повышающие качество жизни.

Подписи под документом поставили губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и директор «Мегафона» Сергей Солдатенков.

«Компания «Мегафон» уже четверть века является партнером города. Это соглашение станет новым направлением нашего сотрудничества. Без цифровых технологий управлять городом и создавать комфортную среду для жителей сегодня нельзя. Проект стартует в Кронштадте, а потом мы планируем распространить его на другие районы города», — добавил Полтавченко после подписания соглашения.

Ранее Георгий Полтавченко подписал соглашение с компанией «Яндекс», согласно которому проект «Умный город» будет внедряться и в Северной столице.

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