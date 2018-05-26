Кронштадт «поумнеет» благодаря «Мегафону»

Город-порт попал в концепцию «Умный Санкт-Петербург»

На полях Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение между властями Северной столицы и компанией «Мегафон».

Согласно документу, стороны будут реализовывать проект «Умный город» на территории Кронштадта. В повседневную жизнь местных жителей и для удобства туристов будут внедрять новые технологии, повышающие качество жизни.

Подписи под документом поставили губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и директор «Мегафона» Сергей Солдатенков.

«Компания «Мегафон» уже четверть века является партнером города. Это соглашение станет новым направлением нашего сотрудничества. Без цифровых технологий управлять городом и создавать комфортную среду для жителей сегодня нельзя. Проект стартует в Кронштадте, а потом мы планируем распространить его на другие районы города», — добавил Полтавченко после подписания соглашения.

Ранее Георгий Полтавченко подписал соглашение с компанией «Яндекс», согласно которому проект «Умный город» будет внедряться и в Северной столице.