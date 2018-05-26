Петербуржцев ждет единое Wi-Fi пространство

Проектом займется ООО «МаксимаТелеком Северо-Запад»

В рамках Петербургского международного экономического форума власти Северной столицы подписали соглашение с ООО «МаксимаТелеком Северо-Запад» о взаимодействии в вопросах повышения качества и доступности услуг связи на территории города.

Подписи поставили губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и член совета директоров АО «МаксимаТелеком» Алеко Крихели.

Градоначальник отметил, что у города уже есть серьезный опыт работы с компанией «МаксимаТелеком» по созданию единого Wi-Fi пространства.

В 2017 году интернет появился на всех линиях петербургского метрополитена. Сейчас этой услугой пользуется каждый пятый абонент мобильной связи.

В настоящее время продолжает работа над расширением бесплатного доступа в интернет в наземном общественном транспорте и на улицах города. Сеть MT-FREE уже появилась в автобусах одного из перевозчиков в декабре 2017 года.

Среди крупных проектов компании также выделяется создание беспроводной сети на стадионе «Санкт-Петербург Арена», который примет несколько матчей предстоящего чемпионата мира по футболу. К сети смогут одновременно подключиться до 77 тысяч устройств. Систему уже тестировали в 2017 году во время Кубка Конфедераций.

В будущем планируется обеспечить доступ к Wi-Fi и на других спортивных объектах Петербурга. Полтавченко пообещал, что город окажется компании максимальную поддержку.