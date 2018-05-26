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26 Май, 2018


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Губернатор посадил липы в Пулковском парке

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в: Новости
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Аллею высадили в честь дня рождения Северной столицы

Фото: kibitov/Instagram

В субботу, 26 мая, в Московском районе Санкт-Петербурга появилась липовая аллея. В Пулковском парке ее высадили в честь дня рождения города. Участие в акции принял губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко.

Вдоль шоссе появилось 315 молодых лип, что символизирует юбилейную дату в жизни города на Неве.

Уточняется, что этот вид деревьев адаптирован к условиях жизни на Северо-Западе, они спокойно переносят загазованность воздуха и уплотненность почвы.

Пулквовский парк был введен в эксплуатацию в 1989 году, его площадь составляет около 40 гектаров.

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