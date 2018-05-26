«Беговая» и «Новокрестовская» ждут пассажиров сегодня в 21:00

Утром в подземке петербуржцы смогут приобрести юбилейные жетоны с изображением новых станций

Вечером, 26 мая, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко откроет для пассажиров новые станции Невско-Василеостровской линии метро города.

«Беговая» и «Новокрестовская» будут готовы принять пассажиров с 21:00. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу метрополитена города.

В подземке также добавили, что утром 27 мая все желающие смогут приобрести юбилейные жетоны с изображением новых станций.

Напомним, что новые объекты метрополитена вице-губернатор Петербурга Игорь Албин обещал открыть без «помпы». Позже губернатор добавил, что «церемония будет красивой, так как это все-таки праздник для горожан».

В дни чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля, станция метро «Новокрестовская» будет работать только для фанатов, то есть для граждан, имеющих паспорт болельщика. По завершению турнира ограничения снимут, в подземку смогут попасть все остальные пассажиры.