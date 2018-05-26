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26 Май, 2018


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Лахта Центр необычным образом поздравит петербуржцев с Днем города

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в: Новости
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«Виват, Петербург 315» «проскандируют» азбукой Морзе

Фото: lakhta.center

Жителей и гостей Санкт-Петербурга с Днем города поздравит Лахта Центр. Маяк на шпиле самого высокого здания в Европе использует для этого азбуку Морзе.

В ночь с 26 на 27 мая петербуржцы смогут заметить, что авиационные огни на шпиле башни будут мигать с необычной периодичностью. Понять послание смогут только знатоки азбуки Морзе.

Таким мерцанием Лахта Центр поздравляет горожан с юбилеем Северной столицы фразой: «Виват, Петербург 315».

Послание будет передаваться огнями, которые размещены в пяти ребрах шпиля башни.

Строительство Лахта Центра в Приморском районе Петербурга началось в 2014 году. Высота башни – 462 метра, что считается рекордом для европейских зданий.

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