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26 Май, 2018


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Поликлиники Петербурга получат новые машины скорой помощи

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в: Новости
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Соответствующий конкурс объявил «Медицинский санитарный транспорт»

Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге появятся новые машины скорой помощи. Конкурс на поставку реанимобилей объявил СПб ГБУЗ «Медицинский санитарный транспорт».

33 новые машины скорой помощи будут предоставлены отделениям при городских поликлиниках Северной столицы.

Начальная цена контракта, как пишет «78», составляет 111 413 973 рубля. На закупку одного автомобиля, таким образом, выделяют более 3,3 миллиона рублей.

Аукцион в электронном формате состоится 22 июня.

Победителя обязуют предоставить первый автомобиль не позднее 2 июля 2018 года. Еще 19 реанимобилей – до 23 июля, остальные – до 6 августа.

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