Вице-премьер по строительству Виталий Мутко окончательно покинет РФС

На его посту в Футбольном союзе уже работает Александр Алаев

Вице-премьер России Виталий Мутко, недавно сменивший спортивную сферу на строительную, заявил, что собирается полностью отойти от работы в Российском футбольном союзе (РФС) через несколько месяц.

Как пишет «Спорт-Экспресс», в конце 2017 года Мутко приостановил работу на посту главы РФС, его полномочия передали Александру Алаеву. Прочем, вице-премьер сохранил за собой членство в исполкоме спортивной организации. Теперь он стал вице-премьером по строительству и региональной политике.

«Руководство страны предложило очень серьезный вызов для меня. Вопросы, связанные с развитием регионов, качеством жизни, социалкой, люди хотят жить комфортно», — сказал Мутко.

Он также добавил, что через 3-4 месяца покинет РФС, но всегда будет «краем глаза» следить за развитием футбола в стране.

«Напоследок скажу: «фром май харт из футбол!», — пошутил вице-премьер.

Из спортивной отрасли Мутко пришлось уйти из-за допингового скандала. «Это неадекватное, неспортивное и неправомерной наказание», — охарактеризовал ситуацию вице-премьер.

Ранее Мутко анонсировал переход к проектному финансированию в сфере строительства, который будет проходить поэтапно и плавно.