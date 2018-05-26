жк днепропетровская 37

26 Май, 2018


Актуальное
Поплавок_160_600_правый
Главная
Новости

Учет ресурсов в ЖКХ автоматизируют за 1 млрд рублей

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Кроме того, ускорят бизнес-процессы

Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и президент ПАО «Ростелеком», бывший вице-губернатор Северной столицы по финансам Михаил Осеевский подписали соглашение о намерениях по создании в городе на Неве Единой информационной автоматизированной системы «Жилищно-коммунальное хозяйство». Мероприятие состоялось в рамках ПМЭФ-2018.

Учет ресурсов в ЖКХ и бизнес-просцесы автоматизируют за 1 млрд рублей

Георгий Полтавченко рассказал, что новая система наряду с интеллектуальной системой дорожно-транспортного мониторинга станет частью масштабного проекта «Умный город».

Ранее сообщалось, что в петербургскую систему ЖКХ внедрят цифровые технологии.

 

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X