Учет ресурсов в ЖКХ автоматизируют за 1 млрд рублей

Кроме того, ускорят бизнес-процессы

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и президент ПАО «Ростелеком», бывший вице-губернатор Северной столицы по финансам Михаил Осеевский подписали соглашение о намерениях по создании в городе на Неве Единой информационной автоматизированной системы «Жилищно-коммунальное хозяйство». Мероприятие состоялось в рамках ПМЭФ-2018.

Учет ресурсов в ЖКХ и бизнес-просцесы автоматизируют за 1 млрд рублей

Георгий Полтавченко рассказал, что новая система наряду с интеллектуальной системой дорожно-транспортного мониторинга станет частью масштабного проекта «Умный город».

Ранее сообщалось, что в петербургскую систему ЖКХ внедрят цифровые технологии.