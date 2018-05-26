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26 Май, 2018


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На ПМЭФ-2018 подписали 550 соглашений на 2,3 трлн рублей

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в: Новости
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Это новый рекорд, в 2017 году было заключено 475 соглашений

Фото: minsvyaz.ru

В ходе Петербургского международного экономического форума было подписано 550 соглашений на общую сумму 2 трлн 365 млрд рублей. В этот список не попали договоры, которые не являются коммерческой тайной.

На итоговой пресс-конференции ПМЭФ-2018 советник президента РФ Антон Кобяков отметил, что число подписанных договоров с каждым годом растет. К примеру, в 2016-м году подписи получили 356 соглашений, а в 2017 году – 475 документов.

В форуме 2018 года приняли участия представители 143 стран. Общее число гостей превысило 17 тысяч человек. Самая представительная делегация, как уточняет «Росбалт», была у США – 550 человек. В тройку лидеров также попали Япония и Франция.

Всего экономической форум в этом году освещали 4 тысячи 100 журналистов. В минувшем году представителей СМИ было около 3 тысяч.

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