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26 Май, 2018


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Георгий Полтавченко подвел итог ПМЭФ-2018

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в: Новости
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По итогам форума было заключено соглашений на 267 млрд рублей

Фото: forumspb.tassphoto

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подвел итоги Петербургского международного экономического форума, который проходил в Северной столице с 24 по 26 мая.

По словам градоначальника, ПМЭФ-2018 бьет все рекорды. «Хоть крупных проектов не было, но суммарно мы превысили прошлый год. Тогда цифра составила примерно 240 миллиардов рублей».

В 2018 году, как сказал Полтавченко, Петербург заключил соглашений с инвесторами на 267 миллиардов рублей, пишет «Фонтанка».

Подобные показатели, продолжает градоначальник, свидетельствуют о том, что инвесторы доверяют городу на Неве.

Полтавченко также добавил, что накануне он лично поинтересовался у президента России Владимира Путина, понравился ли ему форум. «Он ответил, что замечаний нет, молодцы», — заключил градоначальник.

Ранее помощник президента РФ Антон Кобяков отметил, что ПМЭФ-2018 поставил новый рекорд по количеству подписанных договоров. За минувшие дни участники форума подписали 550 соглашений на общую сумму 2 триллиона 365 миллиардов рублей.

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