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26 Июль, 2018


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Доехать из Петербурга в Кудрово можно будет по социальному билету

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в: Новости
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В Кудрово изменилась трасса маршрута 596А

Пассажирам автобусов № 492А, курсирующим между станцией метро «Улица Дыбенко» и городом Кудрово, можно будет оплатить проезд единым социальным проездным билетом. Этот маршрут следует от остановки на Пражской улице до Европейского проспекта и до проспекта Строителей. Транспорт можно узнать по надписи «Социальный» на бортах, сообщает пресс-служба 47 региона.

«Кроме того, для удобства жителей изменена трасса маршрута 596А: 11 больших автобусов ЛИАЗ проходят по Европейскому проспекту, а семь ПАЗов идут по Пражской улице и по проспекту Строителей. Таким образом, жителям новых кварталов не нужно ходить на конечную остановку для того, чтобы сесть в автобус», — отметили в пресс-службе 47 региона. .

На этом маршруте можно воспользоваться «Подорожником». Общее количество транзакций, совершаемых пассажирами посредством этого платежного инструмента, превысило 2,5 тысяч в сутки.

Напомним, оциальный билет дает право льготного проезда федеральным льготникам, ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным гражданам, лицам, сопровождающим инвалидов первой группы, детей-инвалидов и инвалидов-колясочников.

Система активации социального билета включает в себя 120 точек, среди которых – отделения «Почты России» и автостанции. С февраля этого года продлевать билет можно по месту пребывания, а не по месту регистрации.

 

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