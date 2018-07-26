На проспекте Просвещения транспорт пошел «в заплыв»

В Выборгском районе Петербурга тротуар и дорогу залило водой

Очевидцы в социальные сетях рассказали о заплывах общественного транспорта в Выборгском районе Петербурга, где у ТРК «Норд» проезжая часть и трот

уар оказались в воде. Причем, поток пошел из-под земли.

Представители ГУП «ТЭК» объяснили, что днем 26 июля на пересечении проспектов Просвещения и Энгельса прорвало трубу. Течь образовалась из-за гидравлических испытаний. К часу дня вытекание было полностью локализовано.

На время ремонта движение на участке частично перекрывали, что привели к пробкам на проспекте Энгельса в обе стороны, пишет «Фонтанка».