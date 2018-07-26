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26 Июль, 2018


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На проспекте Просвещения транспорт пошел «в заплыв»

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в: Новости
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В Выборгском районе Петербурга тротуар и дорогу залило водой

 

Очевидцы в социальные сетях рассказали о заплывах общественного транспорта в Выборгском районе Петербурга, где у ТРК «Норд» проезжая часть и трот

Фото: vk.com/spb_today

уар оказались в воде. Причем, поток пошел из-под земли.

Представители ГУП «ТЭК» объяснили, что днем 26 июля на пересечении проспектов Просвещения и Энгельса прорвало трубу. Течь образовалась из-за гидравлических испытаний. К часу дня вытекание было полностью локализовано.

На время ремонта движение на участке частично перекрывали, что привели к пробкам на проспекте Энгельса в обе стороны, пишет «Фонтанка».

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