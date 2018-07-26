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26 Июль, 2018


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Петербуржцам пообещали серебро за оплаченное электричество

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в: Новости
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«Петроэлектросбыт» придумал, как стимулировать петербуржцев к оплате счетов

Фото: pixabay.com

Жители Северной столицы, которые вовремя оплатили счет за июль 2018 года и не имеют никаких долгов за прошлый период, в следующем месяце получат сертификат на подвеску из серебра 925 пробы. Такую акцию проводит «Петроэлектросбыт».

В пресс-службе организации уточнили, что это уже второй этап для «награды» добросовестных плательщиков. Благодаря первому этапу вовремя за свет заплатили 310 тысяч горожан.

Следует добавить, что с неплательщиками будут бороться и «по-старому». Граждан будут отключать от электричества, а также вносить в черные списки банков, что может стать проблемой при получении кредита.

Также сообщается, что информация о задолженностях хранится в бюро кредитных историй в течение 10 лет.

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