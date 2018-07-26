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26 Июль, 2018


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В субботу в Петербурге ожидаются новые ограничения движения

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в: Новости
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28 июля в Петербурге вводятся новые ограничения движения для транспорта

Фото: pixabay.com

В пресс-службе ГАТИ предупредили водителей Северной столицы о новых ограничениях движения, которые вступают в силу с 28 июля.

Так до 19 августа будет ограничено движение по Кашину мосту по выходным дням, там будут менять дорожное покрытие.

С 28 июля в течение двух дней по улице Сикейроса будут проводиться работы по реконструкции теплосети. Трасса будет полностью закрыта от проспекта Энгельса до улицы Есенина.

До 31 июля будет ограничено движение по проспекту Просвещения от улицы Демьяна Бедного до проспекта Культуры.

«Рекордсменом» из всех ограничений, вступающих в силу в эту субботу, станет проспект Косыгина. От проспекта Наставников до улицы Коммуны он будет перекрыт до 15 сентября.

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