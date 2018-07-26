Петербург решил перенять опыт мусоропереработки у Сингапура

В домах петербуржцев может появиться еще один мусоропровод

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин продолжает находиться в Сингапуре с рабочим визитом. Делегация из Северной столицы сегодня ознакомилась с местным опытом в области переработки мусора.

Как пишет «78», Албин оказался впечатлен тем, как в Сингапуре справляются с проблемой отходов. Выяснилось, что на местных свалках только 2% твердых отходов. Остальное они стараются перерабатывать. К примеру, 38% отходов идет для выработки электроэнергии.

В некоторых домах установлены сразу два мусоропровода. Один – для отходов, которые пойдут в переработку, другие – для обычного мусора.

«Мы впечатлены вашей системой работы с отходами, их вторичным использованием. Считаю, что изучение вашего опыта может быть полезным для профильных органов власти и предприятий нашего города», — добавил Албин.