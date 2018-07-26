Разводку петербургских мостов продлили до шести утра

В Петербурге разводка четырех мостов продлена до утра

В Санкт-Петербурге четыре моста будут разведены до шести утра 27 июля. Речь идет о Благовещенском, Дворцовом, Литейном и Троцком переправах. Об этом сообщает КРТИ.

В пресс-службе ведомства отметили, что столь продолжительная разводка связана с подготовкой к Главному военно-морскому параду, который состоится 29 июля на День ВМФ.

Кстати, с сегодняшнего дня движение по Адмиралтейской набережной от Дворцового проезда до Сенатской площади полностью заблокировано. Причина та же – подготовка ко Дню ВМФ.