жк днепропетровская 37 евродвушка
жк днепропетровская 37 евротрешка
жк днепропетровская 37 квартиры

26 Июль, 2018


Актуальное
Главная
Новости

Разводку петербургских мостов продлили до шести утра

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

В Петербурге разводка четырех мостов продлена до утра

Фото: wikimedia.com

В Санкт-Петербурге четыре моста будут разведены до шести утра 27 июля. Речь идет о Благовещенском, Дворцовом, Литейном и Троцком переправах. Об этом сообщает КРТИ.

В пресс-службе ведомства отметили, что столь продолжительная разводка связана с подготовкой к Главному военно-морскому параду, который состоится 29 июля на День ВМФ.

Кстати, с сегодняшнего дня движение по Адмиралтейской набережной от Дворцового проезда до Сенатской площади полностью заблокировано. Причина та же – подготовка ко Дню ВМФ.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X