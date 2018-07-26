жк днепропетровская 37 евродвушка
жк днепропетровская 37 евротрешка
жк днепропетровская 37 квартиры

26 Июль, 2018


Актуальное
Главная
Новости

УФАС обвинил Комитет Смольного в нарушении закона о защите конкуренции

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Власти Петербурга нарушили закон о защите конкуренции, считают в УФАС

Фото: torange.biz

Комиссия УФАС РФ пришла к выводу, что Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга и региональное ГУ МВД нарушили одну из статей закона о защите конкуренции. Об этом сообщает «Росбалт».

По данным агентства, органы власти создавали преимущественные условия для работы ГУП «Ритуальные услуги» (РУ) и ООО «СПАРУ» на рынке по перевозке тел усопших граждан.

Также выяснилось, что Комитет и ГУ МВД, ГУП «РУ» и ООО «СПАРУ» нарушили закон о защите конкуренции, то есть, все коммерческие организации и органы власти заключили соглашение о недопущении на указанный рынок конкурентов.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X