УФАС обвинил Комитет Смольного в нарушении закона о защите конкуренции

Власти Петербурга нарушили закон о защите конкуренции, считают в УФАС

Комиссия УФАС РФ пришла к выводу, что Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга и региональное ГУ МВД нарушили одну из статей закона о защите конкуренции. Об этом сообщает «Росбалт».

По данным агентства, органы власти создавали преимущественные условия для работы ГУП «Ритуальные услуги» (РУ) и ООО «СПАРУ» на рынке по перевозке тел усопших граждан.

Также выяснилось, что Комитет и ГУ МВД, ГУП «РУ» и ООО «СПАРУ» нарушили закон о защите конкуренции, то есть, все коммерческие организации и органы власти заключили соглашение о недопущении на указанный рынок конкурентов.