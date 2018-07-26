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27 Июль, 2018


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Автопарк в направлении Петербург – Рига обновится

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в: Новости
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Пассажиров из Петербурга в Ригу будут катать новые автобусы

Фото: wikimedia.com

Эстонская компания Lux Express Group потратила 80 миллионов рублей на обновление автобусного парка на маршруте Санкт-Петербург – Рига. Об этом пишет «Коммерсант».

В организации также подчеркнули, что среди других направлений, которые также обслуживает этот перевозчик, маршруты между городом на Неве и странами Прибалтики являются самыми популярными.

Теперь в Lux Express уверены, что на этом направлении количество путешественников увеличится на 5%.

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