Автопарк в направлении Петербург – Рига обновится

Пассажиров из Петербурга в Ригу будут катать новые автобусы

Эстонская компания Lux Express Group потратила 80 миллионов рублей на обновление автобусного парка на маршруте Санкт-Петербург – Рига. Об этом пишет «Коммерсант».

В организации также подчеркнули, что среди других направлений, которые также обслуживает этот перевозчик, маршруты между городом на Неве и странами Прибалтики являются самыми популярными.

Теперь в Lux Express уверены, что на этом направлении количество путешественников увеличится на 5%.