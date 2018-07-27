В Петербурге появятся штрафы за незаконные прогулки по крышам

Запрещать прогулки по кровлям не будут, но накажут нелегальных организаторов рублем

Глава комитета по законодательству ЗакСа Деис Четырбок подготовил и внес в городской парламент законопроект о введении штрафов для организаторов нелегальных прогулок по петербургским кровлям. Соответствующими корректировками предполагается обновить так называемый городской КоАП.

Так, физические лица поплатятся за нелегальный бизнес рублем на сумму от 2 до 5 тысяч рублей, должностные — от 25 до 50 тысяч рублей, а для фирм и компаний штраф может составить от 50 до 200 тысяч рублей.

По мнению народного избранника, организация прогулок по крышам уже стала в Петербурге целой индустрией с массой предложений сомнительного качества.

«Туристов повсеместно зазывают на улицах, тротуары и асфальт буквально исписаны рекламными объявлениями, а интернет-поисковик на запрос «Экскурсии по крышам Петербурга» выдаёт сотни тысяч ответов. Разумеется, у большинства организаторов таких прогулок разрешений на проведение подобных мероприятий нет. Руферы-экскурсоводы, без труда превратившие своё хобби в незаконный бизнес, подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизни других людей», — уверен Денис Четырбок.

Вместе с тем, полностью вводить запрет на прогулки по крышам депутат нужным не считает. Однако таким бизнесом должны заниматься компании, согласующие свою деятельность с надзорными органами.

В дальнейшем инициативу планируется вынести на федеральный уровень.