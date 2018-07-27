В Петербурге оценят перспективы «зеленого» девелопмента

Мероприятие 7 августа соберет крупных застройщиков, архитекторов и экспертов рынка

7 августа деловой клуб MEETING! проведет конференцию «Зеленые надежды и перспективы девелопмента». В ходе дискуссии об энергоэффективном девелопменте можно будет услышать практические кейсы ГК «Эталон», «Газпром нефть», Docklands Development и других компаний.

Партнеры конференции: ГК «Эталон», Docklands Development, EST GROUP, ABD architects, Knight Frank Spb, Sawatzky PM, Стандарт, IGLOOHOME.

При поддержке Urbanus.ru и UrbanAwards.

Дата и время: 07 августа 2018 года в 10.00, начало регистрации в 9.30

Место проведения: Санкт-Петербург, лофт-квартал Docklands (наб. Макарова, 60, корп.1)

По предварительной регистрации.

По окончании конференции все желающие смогут пойти на экскурсию по объекту апартаменты Docklands, которую проведут руководители проекта. Регистрация обязательна.