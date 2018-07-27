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27 Июль, 2018


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По требованию прокураты закрывают второй ТЦ: теперь «Светлановский»

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в: Новости
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В крупный ТЦ на проспекте Энгельса не пускают посетителей: арендаторов тоже выгнали

В ТЦ «Светлановский» в Выборгском районе по требованию прокуратуры работают сотрудники правоохранительных органов. Днем центр неожиданно оцепили вооруженные люди в гражданской форме. Они попросили посетителей на выход, а сотрудникам магазинов позволили лишь собрать личные вещи, сообщает «Фонтанка».

В центр больше никого не пускают. В руководстве комплекса сообщили лишь, что деятельность объекта приостановлена на неопределенное время из-за выявленных нарушений по нормам пожарной безопасности. В самой прокуратуре информацию пока не комментируют. Ранее стало известно, что судебные приставы Петербурга на основании решения Василеостровского районного суда отключили от электроэнергии и опечатали торговый комплекс «Одоевского, 33» (ООО «Евро-старс») около метро «Приморская». Основание для приостановки деятельности ТК были аналогичными.

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