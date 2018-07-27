У «Моста глупости» в Петербурге сломали ограничители

Все ограничители пришли в негодность у «Моста глупости» в Петербурге

На Ленсоветовской дороге в Санкт-Петербурге, где располагается печально известный «Мост глупости», сломались все ограничители, которые были установлены месяц назад. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев.

Он предлагает отказаться от поврежденных сооружений и установить ограничители высоты иной конструкции. К примеру, как возле «Мега Дыбенко», где ограничители существуют долгое время.

Напомним, что «Мост глупости» считается главным «убийцей» крупногабаритных автомобилей. Под ним застряли уже 150 «ГАЗЕЛей». У переправы даже появился свой аккаунт в социальных сетях, где ведется отсчет погубленных машин.