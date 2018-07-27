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27 Июль, 2018


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У «Моста глупости» в Петербурге сломали ограничители

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в: Новости
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Все ограничители пришли в негодность у «Моста глупости» в Петербурге

Фото: соцсети

На Ленсоветовской дороге в Санкт-Петербурге, где располагается печально известный «Мост глупости», сломались все ограничители, которые были установлены месяц назад. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев.

Он предлагает отказаться от поврежденных сооружений и установить ограничители высоты иной конструкции. К примеру, как возле «Мега Дыбенко», где ограничители существуют долгое время.

Напомним, что «Мост глупости» считается главным «убийцей» крупногабаритных автомобилей. Под ним застряли уже 150 «ГАЗЕЛей». У переправы даже появился свой аккаунт в социальных сетях, где ведется отсчет погубленных машин.

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