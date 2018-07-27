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27 Июль, 2018


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В День ВМФ Ростральные колонны загорятся дважды

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в: Новости
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В воскресенье в Петербурге будут два раза зажигать Ростральные колонны

Фото: flickr.com

Петербург готовится в Главному военно-морскому параду, который отметит День ВМФ в воскресенье, 29 июля.

По этому случаю акваторию реки Невы решили украсить огнем Ростральных колонн, которые будут сопровождать участников парада.

Первый раз колонны зажгут в 10:40 утра, но через несколько часов отключат. Второй раз газ в Ростральные сооружения пустят в 22:00. Огонь будет встречать фейерверк вместе с петербуржцами и гореть до 23:30.

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