Из Петербурга в Псков пассажиров понесут «Ласточки»

Скоростные поезда запускаются между Псковом и Петербургом

РЖД запускает скоростные поезда «Ласточка» между Санкт-Петербургом и Псковом. Состав начнет свою работу с 4 августа, сообщали представители Октябрьской железной дороги.

Пятивагонные составы будут курсировать ежедневно с 4 августа из Северной столицы и с 5 августа из Пскова. Из Петербурге поезд пойдет с Балтийского вокзала в 06:55, обратно – шесть утра.

В пути пассажиры будут находиться 3,5 часа. Остановки предусмотрены – Гатчина-Варшавская, Луга и Струги Красные.