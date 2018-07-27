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27 Июль, 2018


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Из Петербурга в Псков пассажиров понесут «Ласточки»

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в: Новости
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Скоростные поезда запускаются между Псковом и Петербургом

Фото: википедия

РЖД запускает скоростные поезда «Ласточка» между Санкт-Петербургом и Псковом. Состав начнет свою работу с 4 августа, сообщали представители Октябрьской железной дороги.

Пятивагонные составы будут курсировать ежедневно с 4 августа из Северной столицы и с 5 августа из Пскова. Из Петербурге поезд пойдет с Балтийского вокзала в 06:55, обратно – шесть утра.

В пути пассажиры будут находиться 3,5 часа. Остановки предусмотрены – Гатчина-Варшавская, Луга и Струги Красные.

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