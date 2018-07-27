В Ленобласти рассказали, кому должен отойти Выборг

В администрации Выборгского района прокомментировали инициативу финских СМИ отдать Выбор

Выборг, как был русским городом, так им и останется. Такую точку зрения высказал глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов в ответ на обращение финских СМИ к президенту РФ Владимиру Путину отдать Выборг.

По его словам в местном правительстве спокойно отнеслись к инициативе спокойно.

«Выборг как был русским городом так он им и останется. Вне зависимости от того, что он был финским или шведским. А если мы уйдем совсем в историю, то обнаружим, что когда -то на этой территории жили новгородские племена. Так зачем мы будем кому -то отдавать город», — недоумевает Орлов.

Напомним, что разговор об этом был поднят накануне саммита президентов России и США в Хельсинки. Поводом послужило открытое письмо к президенту РФ Владимиру Путину опубликованное в финской газете Helsingin Sanomat. Автор материала предложил передать российский город Выборг, когда-то входивший в состав его страны, обратно Финляндии.