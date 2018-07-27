жк днепропетровская 37 евродвушка
жк днепропетровская 37 евротрешка
жк днепропетровская 37 квартиры

27 Июль, 2018


Актуальное
Главная
Новости

В Ленобласти рассказали, кому должен отойти Выборг

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

В администрации Выборгского района прокомментировали инициативу финских СМИ отдать Выбор

Выборг, как был русским городом, так им и останется. Такую точку зрения высказал глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов в ответ на обращение финских СМИ к президенту РФ Владимиру Путину отдать Выборг.

По его словам в местном правительстве спокойно отнеслись к инициативе спокойно.

«Выборг как был русским городом так он им и останется. Вне зависимости от того, что он был финским или шведским. А если мы уйдем совсем в историю, то обнаружим, что когда -то на этой территории жили новгородские племена. Так зачем мы будем кому -то отдавать город», — недоумевает Орлов.

Напомним, что разговор об этом был поднят накануне саммита президентов России и США в Хельсинки. Поводом послужило открытое письмо к президенту РФ Владимиру Путину опубликованное в финской газете Helsingin Sanomat. Автор материала предложил передать российский город Выборг, когда-то входивший в состав его страны, обратно Финляндии.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X