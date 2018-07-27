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27 Июль, 2018


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Минстрой создаст комиссию для решения споров застройщиков и банков

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в: Новости
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Игроки рынка иронизируют: Это же надо создать ерунду, чтобы потом посылать юристов всех мирить

Минстрой РФ создаст специальную комиссию, которая должна будет заниматься разрешением споров и конфликтов между банками и застройщиками, которые могут возникать в связи изменениями в законодательстве о долевом строительстве, сообщил журналистам министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев.
«Такие ситуации однозначно будут. У нас будет специальная комиссия, где мы будем разбирать отдельные вопросы, когда будут такие ситуации, сегодня мы как минимум три ситуации такие посмотрели, они носят индивидуальный характер, недопонимание. Мы будем в том числе и в формате этой комиссии работать, которая будет разбирать такие ситуации, когда банк толкует по-своему, а у застройщика вся стройка полностью встала», — заявил министр.
Минстрой также обсуждает возможность постепенного перечисления застройщикам денежных средств с эскроу-счетов. Механизм предполагает получение средств застройщиком только после получения ключей от квартир участниками долевого строительства.

Напомним, накануне министерство выпустило проект закона, повышающего взносы с застройщиков в Фонд защиты дольщиков с 1,2% до 6%. это, по мысли министра, должно стимулировать девелоперов работать с эскроу.

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