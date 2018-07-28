В России изменили правила оформления субсидии на ЖКУ

Россияне будут оформлять субсидии на ЖКУ по-другому

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил предоставления субсидий при оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Изменения касаются случаев истребования у граждан справок о составе семьи. Это правило упраздняют.

«Предусматривается, что граждане при подаче заявления о предоставлении субсидии будут самостоятельно декларировать состав семей. При этом уполномоченные органы будут вправе проводить выборочные проверки по установлению достоверности представленных гражданином сведений, в том числе направлять соответствующие запросы в организации, осуществляющие управление многоквартирным домом», — цитирует текст документа «Росбалт».

По идее правительства, новая мера должна облегчить для россиян получение жилищно-коммунальных субсидий.

Если гражданин солжет при оформлении права на выплаты, то его делом уже будут заниматься правоохранители.