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28 Июль, 2018


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В России изменили правила оформления субсидии на ЖКУ

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в: Новости
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Россияне будут оформлять субсидии на ЖКУ по-другому

Фото: википедия

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил предоставления субсидий при оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Изменения касаются случаев истребования у граждан справок о составе семьи. Это правило упраздняют.

«Предусматривается, что граждане при подаче заявления о предоставлении субсидии будут самостоятельно декларировать состав семей. При этом уполномоченные органы будут вправе проводить выборочные проверки по установлению достоверности представленных гражданином сведений, в том числе направлять соответствующие запросы в организации, осуществляющие управление многоквартирным домом», — цитирует текст документа «Росбалт».

По идее правительства, новая мера должна облегчить для россиян получение жилищно-коммунальных субсидий.

Если гражданин солжет при оформлении права на выплаты, то его делом уже будут заниматься правоохранители.

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