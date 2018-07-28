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28 Июль, 2018


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Еще одна «Газель» погибла под «Мостом глупости»

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в: Новости
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В Петербурге под «Мостом глупости» новое ДТП и вновь «Газель»

Фото: vk.com/spb_today

В пятницу, 27 июля, под «Мостом глупости» в Санкт-Петербурге произошло очередное ДТП. Там вновь застряла «Газель». Следует добавить, что на переправе продолжает висеть табличка «Газель не проедет».

О случившемся рассказали очевидцы в социальных сетях. Машина получила очень серьезные повреждения, но водитель не пострадал.

Пользователи группы «ДТП и ЧП Петербург» утверждать, что это уже 152-я «Газель», застрявшая под мостом. Впрочем, есть мнения и о том, что «Газелей» было значительно больше.

Ранее стало известно, что у «Моста глупости» сломали все ограничители. Это произошло через месяц после их установки.

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