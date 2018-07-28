В Зеленогорске открывается стадион «Спартак». Его реконструировали

После реконструкции открывается стадион «Спартак» в Зеленогорске

Сегодня, 28 июля, город Зеленогорск отмечает свой 470-й день рождения. Праздник отметят открытие стадиона «Спартак». Спортивное сооружение реконструировали, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ремонт стадиона делали перед Чемпионатом мира по футболу-2018. На базе «Спартак» останавливалась сборная Англии, а теперь стадион достанется местным атлетам.

Кроме обновленного поля спортсменам предлагается трехэтажное здание с раздевалками, тренажерным залом, пресс-центром и трибуной, на которой могут разместиться до 500 фанатов.