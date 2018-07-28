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28 Июль, 2018


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В Зеленогорске открывается стадион «Спартак». Его реконструировали

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в: Новости
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После реконструкции открывается стадион «Спартак» в Зеленогорске

Фото: pixabay.com

Сегодня, 28 июля, город Зеленогорск отмечает свой 470-й день рождения. Праздник отметят открытие стадиона «Спартак». Спортивное сооружение реконструировали, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ремонт стадиона делали перед Чемпионатом мира по футболу-2018. На базе «Спартак» останавливалась сборная Англии, а теперь стадион достанется местным атлетам.

Кроме обновленного поля спортсменам предлагается трехэтажное здание с раздевалками, тренажерным залом, пресс-центром и трибуной, на которой могут разместиться до 500 фанатов.

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