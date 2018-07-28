В Белой книге Всемирного клуба петербуржцев пополнение

В Белую книгу Клуба петербуржцев попала штаб-квартира РГО

В Белую книгу Всемирного клуба петербуржцев попало здание штаб-квартиры русского географического общества, которое располагается в переулке Гривцова.

Здание оказалось в списке как исторический объект, сохранившийся в аутентичном состоянии. В Клубе петербуржцев также представили книги, посвященные адмиралу Кузнецову и Великой Отечественной войне.

«Для Петербурга военно-морской флот и все, его окружающее — а Военно-морская академия тоже часть ВМФ — очень важная часть ДНК Петербурга, образа Петербурга», — цитирует директора Эрмитажа Михаила Пиотровского телеканал «Санкт-Петербург».